Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid s’affrontent ce mardi soir en huitième de finale de la Ligue des champions. Lors d’une interview accordée au quotidien français Le Parisien quelques heures avant la rencontre, Emmanuel Petit, consultant pour RMC Sport et champion du Monde 1998, a adressé quelques conseils à Kilian Mbappé. Pour l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale de France, Mbappé devrait s’inspirer de Karim Benzema, son adversaire de ce soir et son probable coéquipier à Madrid dans les mois à venir.

Selon Petit, Mbappé est en voie de succéder à Benzema en équipe de France. « Après le départ de Thierry Henry, son successeur en attaquant français c’était Karim Benzema. Et désormais il y a la passation de pouvoir avec Mbappé pour les années à venir ». Pour l’ancien milieu de terrain français, Mbappé, en dehors de ses nombreuses qualités sur terrain, doit « bonifier son jeu » comme Benzema, sur d’autres plans s’il souhaite aller beaucoup plus loin.

« Kylian doit s’en inspirer »

« Karim a encore progressé dans son jeu, il aide à bonifier le collectif. Il a des qualités incroyables. Kylian a un profil complètement différent. Dans n’importe quelle équipe il prend le ballon, peut dribbler trois joueurs et faire la différence. Mais s’il veut aller plus loin que ses prédécesseurs, il faudra bonifier son jeu dans certains domaines, comme l’a fait Karim », a conseillé Emmanuel Petit au micro de Le Parisien. « Kylian doit s’en inspirer. Il sait très bien que sa capacité de percussions et de vitesse devra à un moment être compensée par l’intelligence de jeu et par le lien avec ses partenaires », a ajouté Petit.

Applis LNT : Android - Iphone