L’international français Kylian Mbappé est de plus en plus proche de l’expiration de son contrat avec le Paris saint-Germain. Cependant, on ne sait pas s’il compte prolonger ou aller dans un autre club notamment le Real Madrid. En effet, alors que les journaux penchent davantage pour la seconde option, la presse espagnole a indiqué que le l’ancien monégasque voudrait rester dans le club de la capitale française, mais à certaines conditions.

Il voudrait des sanctions pour les retardataires à l’entraînement

D’après les informations du média espagnol Filo News, le natif de Bondy aurait donné quelques exigences aux dirigeants du Paris saint-Germain (PSG) à savoir l’inclusion d’une clause permettant de faciliter son départ en 2023. A ceci, Mbappé aurait encore demandé d’être la tête de gondole devant Neymar et l’argentin Lionel Messi. Par ailleurs, le joueur de 23 ans voudrait également que les dirigeants du club sanctionnent davantage ceux qui viennent en retard à l’entraînement. Toujours selon les informations de Filo News, le patron du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et le directeur sportif, Leonardo auraient proposé à Kylian Mbappé de le laisser tirer les coups francs et penalties au cours de la saison prochaine.

Macron pas d’accord avec un départ de Mbappé

Rappelons que ces informations concernant Mbappé interviennent plusieurs jours après que la presse espagnole ait fait savoir que le président fgrançais Emmanuel Macron ne serait pas d’accord avec un départ de l’attaquant parisien. Selon les informations du média El Mundo, le locataire de l’Elysée aurait essayé de convaincre le joueur de rester au PSG. Le numéro un français ne serait aussi pas le seul à être intervenu dans ce dossier. L’ancien président Nicolas Sarkozy serait intervenu en faveur d’une prolongation de Mbappé au PSG.

