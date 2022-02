En France, le ministère des Affaires étrangères a appelé ses citoyens qui se trouvent en Russie à quitter le pays, selon un communiqué du ministère de la Politique étrangère de la République. « En raison des restrictions croissantes apportées à la circulation aérienne entre la Russie et l’Europe, il est fortement recommandé aux Français de passage en Russie (touristes, visiteurs, étudiants, professionnels en mission) de prendre leurs dispositions pour quitter sans délai le pays par les liaisons aériennes existantes », indique le communiqué officiel.

Outre la Russie, la France cible aussi la Biélorussie : « Les Français se trouvant en Biélorussie sont invités à quitter sans délai le pays par la route, via les points de passage frontaliers avec la Lituanie, la Pologne ou la Lettonie » Cette demande est faite suite aux tensions entre la Russie et l’Ukraine. Situation dans laquelle, la Biélorussie a pris fait et cause pour son allié russe.

