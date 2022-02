Au milieu de la tension croissante entre Washington et Moscou au sujet d’une invasion potentiellement imminente de l’Ukraine, la Russie vient de déclarer un autre diplomate américain persona non grata. La Russie a expulsé le chef adjoint de l’ambassade des Etats-Unis à Moscou, Bart Gorman. L’ambassade américaine a promis une réponse à l’expulsion de son diplomate comme les deux pays ont l’habitude de le faire.

« Gorman était le deuxième plus haut fonctionnaire de l’ambassade des États-Unis à Moscou après l’ambassadeur et un membre clé de l’équipe de direction de l’ambassade », a déclaré le porte-parole de l’ambassade, Jason Rebholz. Ce dernier a indiqué que le visa du numéro 2 de l’ambassade était encore à jour. « Nous considérons les actions de la Russie à l’encontre du chef adjoint de l’ambassade américaine d’étape dans l’escalade et envisageons une possible réponse. L’adjoint de l’ambassadeur Bart Gorman avait un visa en règle, il est resté en Russie au moins trois ans », a-t-il précisé.

Une opération sous fausse bannière

Gorman a été chargé d’affaires à la mission américaine à Moscou après la démission en 2019 de Jon Huntsman, nommé par l’ancien président Donald Trump. Gorman a continué en tant que chef de mission adjoint après la nomination de l’ambassadeur John Sullivan sous le président Joe Biden. L’expulsion de Gorman est intervenue alors que les États-Unis lancent des avertissements de plus en plus détaillés d’une possible invasion russe imminente de l’Ukraine voisine.

Le président américain Joe Biden a affirmé que « tout indique » que la Russie est « prête» à envahir l’Ukraine, insistant sur le fait que Washington a « des raisons de croire » que Moscou est « engagée dans une opération sous fausse bannière pour avoir une excuse pour y entrer ». S’exprimant à la Maison Blanche, Biden a déclaré que Washington n’avait vu aucun signe de retrait des troupes russes le long de sa frontière avec l’Ukraine, des accusation rejetées par le Kremlin.

