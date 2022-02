(TASS) Les États-Unis, la France et l’Allemagne n’exercent aucune influence sérieuse sur Kiev et ne l’incitent pas à remplir les accords de Minsk, a annoncé jeudi le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à une conférence de presse à l’issue de ses pourparlers avec son homologue italien Luigi Di Maio.

« Ni les États-Unis, ni la France ni l’Allemagne n’exercent d’influence réelle sur Vladimir Zelenski [président ukrainien]. J’espère qu’ils comprendront que leur ligne actuelle mène vers l’impasse et feront tout leur possible afin que leurs déclarations, sur les accords de Minsk qui n’ont pas d’alternative, et sur le statut particulier du Donbass, ne restent pas lettre morte. C’est ce qui nous a été promis« , a-t-il déclaré.

Applis LNT : Android - Iphone