Apollinaire Wilfried Avognon, est le président du parti Nouvelle force nationale (Nfn). Un nouveau venu dans l’arène politique et qui affiche déjà très clairement ses ambitions. L’une d’elles est de participer aux législatives de 2023. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que cette formation politique ne craint pas la concurrence des mastodontes comme le Bloc Républicain. Son président Apollinaire Avognon est persuadé son parti aura son « mot à dire dans cette bataille ».

Elles ont « passé leur vie à se combattre »

De plus, ces partis politiques d’envergure peuvent exploser à tout moment, estime le politicien. « Soyons précis. Vous parlez du Bloc Républicain (BR), des Démocrates, de la Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et de l’Union Progressiste (UP). Je puis vous rassurer que ces formations politiques peuvent exploser à tout moment » a laissé entendre M Avognon. Pour lui, ces partis regroupent des « personnes qui ont passé leur vie à se combattre et qui aujourd’hui sont contraintes de militer ensemble ».

Inutile de dire que les Législatives de 2023 constitueront un vrai test pour tous les partis politiques, si ce scrutin est inclusif. En effet, depuis la présidentielle de 2016, le jeu démocratique, semble-t-il, n’est plus totalement ouvert. Si donc, ce scrutin de 2023 est inclusif, cela permettra à la mouvance et à l’opposition de tous les bords de se mesurer. Les députés de l’actuel parlement appartiennent tous à la mouvance présidentielle.

