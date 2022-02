La station interplanétaire automatique russe Luna-26 permettra de surveiller les activités des engins spatiaux publics et privés étrangers à la surface de la lune, a rapporté dimanche l’entreprise d’État Roscosmos. « L’intelligence et détermination des propriétés de ressources de la lune, ainsi que l’évaluation et le contrôle des activités sur la Lune des engins spatiaux étrangers publics et privés deviennent des objectifs à long terme du programme russe de la recherche et de la maîtrise de la « voisine » de la Terre » , rapporte le message consacré à la description de plans de travail de la station interplanétaire automatique russe Luna-26 qui est prévue pour 2024.

Selon la société d’État, l’Institut central de recherche en génie mécanique (fait partie de Roscosmos) développe une expérience de détection d’objets peu visibles. Selon le plan, un vaisseau spatial se rendra après Luna-26 au satellite naturel de la Terre, il déterminera les propriétés des objets à faible réflectivité et de dimensions de l’ordre de quelques centimètres à l’aide d’un équipement optoélectronique de la gamme infrarouge à partir d’une orbite proche de 50 à 100 kilomètres de la lune.

« La détermination à distance de la température, du degré de noirceur et de la taille des objets permettra de tirer des conclusions préliminaires sur leur composition minéralogique, leur densité et leur masse », a déclaré Roscosmos. Comme indiqué dans la société d’État, les tâches de la station Luna-26 seront également la cartographie de l’orbite polaire proche de la Lune de la composition minéralogique et de la distribution de la glace d’eau à la surface du satellite de la Terre.

