Le retrait de l’armée française du Mali est très attendu par la junte au pouvoir dans le pays mais aussi par les civils. Le jeudi 17 février, le président français avait alors annoncé le retrait des millitaires et des partenaires français du Mali. Depuis l’annonce de cette décision, certains maliens ont exprimé librement leur joie face à ce retrait qui mettra probablement fin à la guerre et aux tensions qui sévissent dans le pays depuis 2015.

Les relations entre la France et le Mali se sont beaucoup détériorées depuis peu. Après l’arrivée de l’armée malienne au pouvoir avec à sa tête Assimi Goïta, leur première exigence a été le retrait de toutes les troupes françaises du territoire malien. «Au regard de ces manquements répétés (aux) accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer, sans délai, les forces Barkhane et Takuba du territoire national, sous la supervision des autorités maliennes », avait déclaré le colonel Maïga.

Pendant longtemps contestée, leur volonté a finalement été exécutée et officiellement annoncée le jeudi 17 février dernier. Une décision qui fortement ravit la population Malienne. « C’est un sentiment de joie et de fierté quand les forces d’occupations quittent votre territoire, vous pouvez que vous en réjouir et féliciter le courage patriotique des autorités, précisément du président patriote, libérateur Assimi Goïta. Quand Barkhane se retire, c’est le début de la fin de la guerre au Mali. Et quand les forces d’occupations quittent le Mali, c’est le début de la fin de la guerre au Mali», déclare Ben Diarra, membre du conseil national de transition.

