L’international footballeur évoluant dans le club anglais du Manchester United, Cristiano Ronaldo défraie la chronique ces derniers temps, du fait de rumeurs de départ pour le club français du Paris saint-Germain (PSG). Ces dernières avaient été évoquées par plusieurs sources qui affirmaient que le PSG veut essayer de récupérer CR7. Cela, au même titre que les clubs de l’AS Roma ou encore le Bayern Munich.

« Il veut Cristiano et ce dernier a dit oui »

Du côté de la France, le club parisien serait très intéressé à avoir Cristiano Ronaldo comme attaquant tout comme Messi et Neymar. Ces rumeurs ont également été évoquées par le journaliste Eduardo Inda, sur le plateau de l’émission El Chiringuito. « Zidane sera le nouvel entraîneur du PSG. Et pour son projet, il veut Cristiano et ce dernier a dit oui. Et Il a l’approbation de (Lionel) Messi et de Neymar, qui sont ceux qui resteront au PSG » avait-il déclaré.

Un échange entre le PSG et le Manchester United

Suite à ces informations, d’autres sources comme le média britannique, Daily Mirror ont parlé d’un échange entre l’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino et le Manchester United. La question d’un éventuel départ de Cristiano Ronaldo pour le PSG a récemment été abordée par le journaliste italien Fabrizio Romano. Au cours d’un entretien accordé au média FIVE, ce dernier a déclaré : « la semaine dernière, je me suis renseigné pour Cristiano Ronaldo et la réponse a été qu’il ne prévoit pas de partir. Il se bat pour United, il pense aux résultats. Il veut faire partie du projet » a-t-il déclaré.

