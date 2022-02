Les Etats-Unis font face au problème lié au manque d’enseignants dû au Coronavirus dans les salles de classe et envoie près de 80 militaires volontaires de la garde nationale pour la reprise des activités pédagogiques. Un nouveau système et changement radical mais qui semble déjà plaire à quelques-uns qui se sont déjà appliqués à s’adapter au changement. En cette nouvelle rentrée scolaire, beaucoup d’enseignants ce sont retrouvés dans l’obligation de rester chez eux à cause des risques de contamination.

Certains militaires volontaires sont envoyés à une mission très différente et dans un cadre d’exécution qui a radicalement aussi changé par rapport à ceux qu’ils connaissent habituellement. Ils combleront le vide des enseignants manquant au cours. Une décision des plus inattendues mais qui renforcera le système éducatif et probablement «sauvé» l’année en cours. Cependant, cette initiative semble beaucoup agacer les parents d’élèves qui ont du mal à accepter ce nouvel environnement de corps kaki et d’armes que leurs enfants fréquenterons.

Mais cela ne sera pas vraiment un blocage car d’après les autorités il n’y aura pas d’armes dans les salles de classe et chaque militaire volontaire est libre de porter d’uniforme ou pas. Un choix libre qui a d’ailleurs beaucoup motivé Cassandra, l’une des volontaires, «Je pense que je donne l’impression d’avoir 18 ans sans uniforme». Du côté des élèves, certains s’habituent aussi déjà à la situation, «J’étais un peu nerveuse. Un homme en uniforme… Mais au final c’était cool, il m’a aidé», affirme Lilli Terrazas.

D’autres instructions très strictes ont été données aux agents de la garde nationale sur les comportements et les attitudes à avoir vis à vis de leurs apprenants. «Vous ne pouvez pas parler à ces enfants comme vous parlez à un autre soldat. Vous devez faire attention avec les mesures disciplinaires», a instruit Michael Stockwell. Il s’est également rendu lui même en personne dans l’Etat du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, pour les premiers jours des militaires.

Applis LNT : Android - Iphone