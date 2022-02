La nièce de Marine Le Pen pourrait être la prochaine patronne du gouvernement français. Mais la condition est qu’elle soutienne la candidature de l’ancien polémiste français Éric Zemmour et ce, avant le premier tour des élections. C’est du moins l’une des déclarations qui ont été faits par l’ancien journaliste candidat à la prochaine présidentielle française lors d’une interview qu’il a accordée au magazine ELLE.

«Ce n’est pas parce qu’elle est une femme qu’elle ne pourrait pas être premier ministre», a déclaré Éric Zemmour au cours de cette sortie médiatique. Cette déclaration qui touche directement Marion Maréchal intervient dans un contexte où la femme politique française avait déjà formellement déclaré qu’elle ne comptait pas soutenir la patronne du Rassemblement National lors du scrutin qui s’annonce.

Un « acquis » selon l’entourage de Zemmour

Même si pour l’heure, l’annonce relative à un soutien d’Éric Zemmour pour la présidentielle n’est pas formelle, Marion Maréchal avait déjà confié au Figaro qu’elle se penche beaucoup plus pour «Éric Zemmour». Mais dans l’entourage de l’ancien chroniqueur, le ralliement de la nièce de Marine Le Pen à la cause du candidat de Reconquête! est déjà un « acquis ». « C’est cousu de fil blanc, tout le monde sait que Marion (Maréchal) rejoindra Éric Zemmour, c’est une question de temps, elle l’a déjà plus ou moins implicitement dit », a déclaré l’eurodéputé Nicolas Bay.

