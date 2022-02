L’international joueur français Kylian Mbappé fait partie des grandes stars du club français de football du Paris Saint-Germain. De par ses performances sur le terrain, il a suscité l’admiration de plusieurs autres grands joueurs. C’est le cas de l’ancienne star brésilienne du ballon rond Ronaldo qui a également évoqué son possible futur salaire au Real Madrid, estimé à 50 millions d’euros.

« On s’est trompé de génération ! »

Dans une interview accordée au média Bobo TV, sur le Twitch de Christian Vieiri, l’ex-joueur brésilien a confié que Mbappé est très fort. « Mbappé ? Il est très fort, il a cette vitesse et ce sang-froid devant le but qui le conduiront à être le numéro un. Et j’ai lu la nouvelle selon laquelle il allait venir au Real Madrid et qu’il allait être payé 50 millions par an… On s’est trompé de génération !(rires). Mais l’industrie du football se développe tellement qu’il est normal que les stars gagnent de plus en plus d’argent. Si c’est comme ça aujourd’hui, c’est aussi parce qu’il y avait des joueurs qui les ont inspirés, comme nous l’avons fait » a-t-il déclaré.

Pour rappel, Kylian Mbappé, dont le contrat avec le club parisien se termine en juin prochain, a fait la une des journaux ces derniers temps, pour son éventuel départ pour le club espagnol du Real Madrid. Le footballeur âgé de 23 ans a plusieurs fait part de son intention de vouloir jouer pour ce dernier, en dépit de son entourage qui n’approuvait pas cette décision. En outre, contrairement à un média allemand qui avait laissé croire que Mbappé avait trouvé un accord avec le Real Madrid, Canal+ France a démenti faisant savoir que le joueur serait concentré sur son club.

Applis LNT : Android - Iphone