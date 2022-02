Depuis maintenant plusieurs mois le feuilleton de l’attaquant parisien Kylian Mbappé fait la une de la presse sportive. En effet, alors que le contrat du joueur de 23 ans avec le PSG se termine en juin prochain, on ne sait jours pas s’il prolongera ou s’il ira dans un autre club. Dans le second cas, c’est le Real Madrid qui est régulièrement évoqué. Cependant, rien n’a été confirmé par le principal intéressé.

« Après on verra ce qui se passera »

Suite au match opposant son club à Lille, (5-1 remporté par le PSG) le 06 février 2022, Kylian Mbappé avait dit ne pas avoir pris de décision. « Ma décision n’est pas prise. Je pense que le fait de jouer contre le Real Madrid change beaucoup de choses, même si je suis libre je ne vais pas parler avec l’adversaire ou faire ce genre de chose. Je suis concentré à gagner contre le Real Madrid, à faire la différence, et après on verra ce qui se passera » avait-il déclaré. Sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le journaliste Eduardo Inda semblait confirmer les rumeurs de départ au Real Madrid, soulignant que la mère de Mbappé aurait demandé plus d’argent au club madrilène.

Mbappé héritier de Messi et Ronaldo

« La mère demande toujours plus d’argent, et cela complique la dernière ligne droite de la signature. Le clan Mbappé demande plus de 130M€ » a-t-il indiqué. Récemment, le dossier Mbappé a été abordé par l’ancien célèbre joueur français Michel Platini. Dans une interview accordée au journal sportif italien Gazzetta dello Sport, ce dernier a estimé que Mbappé est l’héritier de Messi et Ronaldo, soulignant sa force et sa rapidité. « Je dirais à l’Avvocato (Gianni Agnelli, président de la Juventus à son époque) : « prenez Mbappé ! Si vous avez l’argent évidemment » » a-t-il ajouté.

