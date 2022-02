Cela fait quelques jours que le fils Cristiano Ronaldo Junior a fait son entrée officielle dans l’académie de Manchester United. Son père Cristiano Ronaldo déjà prêt à claqué la porte? Le possible départ du joueur international devient de plus en plus évoqué. L’objectif premier de Cristiano Ronaldo ne semble pas être celui des entraîneurs, une contradiction qui le pousserait à partir puisque la star viserait beaucoup plus les trophées.

Le joueur de 37 ans pourrait ne pas attendre la fin de son contrat au sein du club avant d’aller voir ailleurs. Et ce n’est sûrement pas la présence de son fils qui l’empêchera. Il ne restera que si ont lui offrait la possibilité de jouer en 2022/23. Alors si il n’y pas une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, la star portugaise, distinguée par un prix spécial de la FIFA lors de la cérémonie The Best, pourrait claquer la porte à l’issue de la saison en cours. D’ailleurs plusieurs équipes dont le Paris Saint-Germain sont déjà prêtes à l’accueillir.

Selon nos sources, le Paris Saint-Germain (PSG) veut tenter de récupérer Cristiano Ronaldo cet été, mais le Bayern Munich et l’AS Roma le suivent aussi. Le nom de l’attaquant portugais apparaît beaucoup plus dans la liste des possibles successeurs de Kylian Mbappé. Le Paris-Saint-Germain serait plus que jamais intéressé par Cristiano Ronaldo afin de concrétiser son ambition d’avoir comme attaquants, Messi, Neymar, Ronaldo. Néanmoins, il s’agit d’une conquête qui n’est pas gagnée d’avance vu la rivalité qui règne entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

