Nous sommes à trois jours de la rencontre tant attendue opposant le club français du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Mais avant ce jour, l’ancien international français Lilian Thuram a donné son avis sur le favori de ce match. Dans une interview publiée par le média sportif espagnol Marca, l’ancien champion du monde 1998 s’est davantage penché du côté du club de la capitale française, qui comporte de grands joueurs tels que Messi, Neymar et Mbappé.

« Ce sont les meilleurs joueurs du monde »

« Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu’il est très difficile de perdre un match, ou d’être éliminé. Car ce sont les meilleurs joueurs du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est normal, c’est de gagner lorsque vous avez ces joueurs » a déclaré Lilian Thuram, pour qui le PSG est le favori de cette rencontre. L’ancien footballeur n’a cependant pas manqué de souligner qu’il n’y a pas que Messi qui est un grand joueur du club parisien. D’après lui, ce dernier dispose notamment d’un des meilleurs défenseurs centraux du monde (Marquinhos) et d’un des meilleurs gardiens de but du monde.

Il avait fait part de son intention de les affronter

Notons que ce n’est pas la première fois que Lilian Thuram s’exprime sur le trio choc du PSG. Lors d’une interview accordée l’année dernière, lors du Festival dello Sport, ce dernier n’avait également pas tari d’éloges à l’endroit de Messi, Neymar et Mbappé. A ce moment, il avait part de son intention de les affronter, s’il était un défenseur central. « Sincèrement, si j’étais un défenseur central maintenant, j’adorerais les affronter » avait déclaré Lilian Thuram. Pour rappel, l’ex-champion du monde avait joué pour le Barcelone. Il n’’avait pas pu rejoindre le PSG, à cause d’une malformation cardiaque.

