La prestation de l’international footballeur au cours du match opposant son club du PSG au Real Madrid n’a pas plu à tout le monde, particulièrement aux supporters français. Au cours du match, remporté par le club parisien (1-0), le septuple ballon d’or a perdu 23 balles et manqué un penalty. Les médias français n’ont pas manqué l’occasion de critiquer la performance du joueur.

Les français trop sévères envers Messi

A cela s’ajoute les moqueries des internautes et certains qui ont souligné qu’il enchaîne les défaîtes depuis son arrivée au PSG. « Un » joueur nul » comme ça j’en veux tous les jours » pouvait-on notamment lire sur le réseau social Twitter. La réaction française n’a cependant pas été appréciée du côté argentin. Néstor Gorosito, entraîneur du Gimnasia de la Plata, a estimé que les français se sont montrés trop sévères envers Lionel Messi. Dans une interview accordée au média sportif Espn, il a déclaré que les français s’y connaissent en matière de parfum, mais rien en ce qui concerne le football. Notons que Néstor Gorosito n’est pas le seul à défendre la Pulga. En effet, son ami et ex-coéquipier en sélection Sergio Agüero avait critiqué les médias français le mercredi 16 février 2022.

« Quelle merde cette histoire de penalty, la P*** de sa mère. En plus de ça, Leo a bien joué, a cassé des lignes. Ce n’est pas parce que c’est un ami, mais parce qu’il a joué fort. Il était bien et très actif. En France, les magazines et les journaux l’ont tué. Ce sont des connards. J’ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: « Non, parce que je soutiens Leo Messi ». Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère » avait-il lâché sur le réseau social Twitch.

