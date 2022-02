L’international footballeur brésilien Neymar est connu pour ses performances sur le terrain. Cependant, même s’il ne dispose pas de plusieurs distinctions comme son coéquipier argentin Lionel Messi, le joueur âgé de 30 ans n’a jamais remporté de ballon d’or. Il s’agit d’une chose qui a étonné la légende brésilienne du football Cafu.

« Il a les qualités pour le gagner et il peut le mériter »

Dans une interview accordée au média d’information sportive Marca, l’ancien arrière-droit de Sao Paulo a confié ne pas comprendre que Neymar n’ait pas eu reçu de ballon d’or. « Je suis surpris, oui. Je ne pense pas qu’il ait besoin d’être champion du monde pour être Ballon d’Or. Il a les qualités pour le gagner et il peut le mériter. Maintenant, il est blessé et il y a des joueurs qui sont meilleurs, c’est vrai » a-t-il déclaré. Notons que même si Neymar n’a pas pu remporter un ballon d’or, il avait été meilleur buteur lors du succès du FC Barcelone pendant la Ligue des Champions, en 2016.

166 matchs avec l’AC Milan

Les propos de Cafu interviennent après que Neymar ait reçu le prix du Samba d’or, qui récompense le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. C’était la cinquième fois que l’attaquant du PSG remporte ce prix (2014, 2015, 2017 et 2020). Pour rappel, l’ancien joueur Cafu est célèbre dans le milieu du football international. L’ancien capitaine de l’équipe nationale brésilienne âgé de 51 ans, avait remporté la coupe du monde en 1994 puis en 2002. Il a joué 166 matchs avec l’AC Milan, 218 rencontres avec l’AS Rome et 225 matchs avec Sao Paulo. Pelé l’avait choisit, en 2004, pour figurer sur la liste des 125 meilleurs footballeurs vivants.

