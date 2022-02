Depuis quelques semaines, le dossier ukrainien retient toutes les attentions. Les occidentaux sont intervenus pour tenter de régler la crise. Des menaces ont été brandies mais cela n’a pas vraiment régler le problème. Il y a quelques jours le Président Poutine annonçait la reconnaissance des séparatistes. Cette décision avait entrainé une réaction vive de plusieurs puisque dans la foulée le président russe avait annoncé l’envoie de soldats russes dans les régions.

Il y a quelques heures, le Président russe Vladimir Poutine a annoncé une opération militaire dans l’Est de l’Ukraine. Une annonce qui naturellement n’est pas du gout des autorités et des occidentaux. Ce jeudi, l’union européenne se réunit pour statuer sur la question et vont imposer de nouvelles sanctions au pays dirigé par Vladimir Poutine. C’est ce qu’a annoncé le président du Conseil européen sur Twitter. » Aujourd’hui, les dirigeants du Conseil européen et du G7 se réuniront pour convenir de nouvelles mesures contre les actions illégales de la Russie et pour soutenir l’Ukraine. J’appelle le président de Russie à cesser immédiatement cette guerre« , a écrit ce jeudi sur Twitter le président du Conseil européen, Charles Michel.

En outre, Charles Michel et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont publié une déclaration condamnant l’opération militaire en Ukraine et promis d’introduire rapidement de nouvelles sanctions. » Les dirigeants de l’UE se réuniront plus tard dans la journée pour discuter de la crise et de nouvelles mesures restrictives qui imposeront des conséquences massives et graves à la Russie pour son action, en étroite coordination avec nos partenaires transatlantiques. La présidente von der Leyen présentera un nouveau paquet de sanctions en cours de finalisation par la Commission européenne et que le Conseil adoptera rapidement« , indique la déclaration de l’UE.

