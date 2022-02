Depuis plusieurs années deux géants s’affrontent en matière de système d’exploitation pour smartphones. Ceux-ci sont IOS pour la marque Apple et Android pour Google. Le cofondateur de Microsoft et l’un des hommes les plus riches du monde Bill Gates avait fait part de sa préférence s’agissant de ces derniers, tout en penchant plus du côté d’Android.

« Ils sont plus flexibles »

Dans une interview accordée sur la plateforme Clubhouse, l’homme âgé de 66 ans avait fait savoir que le téléphone qu’il utilise est un Android. « Certains fabricants d’Android pré-installent les logiciels Microsoft d’une manière qui me facilite la tâche. Ils sont plus flexibles quant à la façon dont le logiciel se connecte au système d’exploitation. C’est donc à cela que je me suis habitué. Vous savez, beaucoup de mes amis ont un iPhone, donc il n’y a pas d’exclusivité » avait ajouté le milliardaire américain Bill Gates. Même si ce dernier n’avait pas donné le nom de la marque qu’il utilisait, on pouvait prétendre qu’il était question d’un Samsung, puisque Microsoft avait noué un partenariat avec la marque sud-coréenne. Cependant, la question de la sécurité, qui n’avait pas été évoquée par l’homme d’affaires, s’avère importante si l’on veut préserver ses données.

Deux correctifs de sécurité ont été déployés

La marque Samsung fait partie de ces marques ayant ce type de problème, comme l’ont indiqué les chercheurs de l’Université de Tel-Aviv, en Israël, dans un rapport. Dans le document, ces derniers ont indiqué que plus de 100 millions de téléphones Samsung ont été vendus avec des failles de sécurité. Selon le rapport, des smartphones spécifiques étaient concernés et n’arrivaient pas à stocker comme il le faut, leur clé de chiffrement. Cela permettait donc aux hackers d’exploiter cette faille pour toucher aux données sensibles des utilisateurs comme les mots de passe. Au nombre des téléphones concernés se trouvent ceux de la gamme Galaxy à savoir : S8, S9, S10, S20, S21. Le rapport a par ailleurs indiqué que Samsung a apporté, en deux temps, des corrections aux failles de sécurité en question. En premier lieu, la marque a déployé un correctif pour les téléphones Galaxy : A9S, A6 Plus, Tab S4, J7 Duo, J7 Top, J3 Top et S9. Un second correctif concernant les Galaxy : S21, S20 et S10 a par la suite été déployé l’année dernière.

