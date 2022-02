La Russie n’a aucune envie de faire marche arrière à cause de la menace de sanctions américaines, car c’est Washington qui est la source des tensions dans les relations bilatérales, a annoncé lundi sur Facebook l’ambassade de Russie aux États-Unis. « Ce n’est pas Moscou, mais Washington qui est la source des tensions. Nous n’avons aucune envie de reculer, ni de nous ranger au garde à vous dans le contexte de la menace des sanctions américaines », ont souligné les diplomates russes. L’ambassade a répondu à un message Twitter du département d’État américain qui avait présenté comme un « fait » les affirmations que la Russie « avait envahi l’Ukraine en 2014 et avait occupé la Crimée », ainsi qu’avait « récemment concentré plus de 100.000 militaires à proximité de la frontière ukrainienne ».

« Ce sont les États-Unis qui ont avancé leur infrastructure militaire vers les frontières russes en violant le principe de sécurité indivisible. Les déplacements des forces armées russes sur leur propre territoire font partie des droits souverains de la Russie et ne menacent personne », a souligné l’ambassade. Ces derniers temps, l’Ukraine et plusieurs pays occidentaux ont de nouveau accusé la Russie de préparer une agression dans le Donbass, où un conflit armé interne oppose depuis 2014 Kiev aux Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk qui ont proclamé leur indépendance.

Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a qualifié ces affirmations d’exacerbation infondée des tensions, soulignant que la Russie ne présentait de menace pour personne. Dans le même temps, il estime possible des provocations de la part de l’Ukraine pour justifier les accusations formulées et a averti que les tentatives de régler la crise par la force auraient les conséquences les plus graves.