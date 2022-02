L’international joueur argentin, Lionel Messi, a récemment fait l’éloge de son actuel club français du Paris saint-Germain (PSG). Dans une interview accordée au magazine du club de la capitale, le septuple ballon d’or a estimé qu’il joue parmi les meilleurs, tout en faisant savoir qu’il est heureux de jouer au PSG.

Pas de choses à envier aux grands clubs histotriques

Lionel Messi en a profité pour dire ce qu’il pense du PSG. D’après lui, ce dernier a envie d’aller de l’avant, mais veut aussi continuer à se perfectionner pour être le meilleur. Il a par ailleurs souligné que le club parisien n’a pas de choses à envier aux grands clubs histotriques. Au cours de son intervention, le joueur âgé de 34 ans a déclaré que c’est une chance pour lui de jouer avec des footballeurs comme Neymar et Mbappé. Cela, même s’il apprend toujours à connaître ce dernier. « Di Maria, Ney, je les connais soit de l’équipe nationale, soit de notre temps à Barcelone. Nous avons déjà joué ensemble. Kylian, je ne le connaissais ni sur le terrain, ni en dehors. Petit à petit, on apprend à se connaître beaucoup mieux, surtout sur le terrain, on continue d’apprendre à se trouver l’un et l’autre » a déclaré Lionel Messi.

Lionel Messi a essuyé de nombreuses critiques

Notons que ces propos de l’ancien joueur du FC Barcelone interviennent dans un contexte où il est très critiqué, en France, pour ses performances au PSG. Lionel Messi a en effet essuyé de nombreuses critiques après le match opposant son club au Real Madrid (1-0 remporté par le PSG), au cours duquel il a raté un penalty. « Il faut reconnaître que sportivement, Messi n’amène rien au PSG. Le plus problématique, c’est que ce soir c’est un grand match, c’est là qu’on attend les grands joueurs et ce soir, c’est plus un boulet qu’autre chose (…) C’est surtout dans le comportement » avait notamment écrit un internaute.

