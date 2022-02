Le départ ou non de Kylian Mbappé du club francilien continue d’occuper l’actualité. Alors que l’ESPN avait annoncé il y a quelques semaines qu’une entente avait été trouvée entre l’attaquant français et les dirigeants du Paris Saint Germain, des médias indiquent que des négociations sont encore en cours entre le clan Mbappé et les dirigeants du club espagnol.

Selon le journaliste Edouardo Inda, la mère du sportif français serait en train de demander 120 millions d’euros pour qu’il rejoigne la capitale espagnole. Toujours selon les précisions apportées par le journaliste d’El Chiringuito TV la mère de la star française aurait fait savoir que c’est le montant qu’est prêt à débourser le Paris Saint Germain. Les dirigeants du club francilien voudraient prolonger de 2 ou de 3 ans le séjour parisien de Kylian Mbappé.

Rien n’est clair pour le moment

Pour l’heure, rien ne semble clair sur l’avenir du champion du monde. Alors que certains médias annoncent l’entente pour une prolongation de son contrat, d’autres indiquent que le pacte est scellé entre lui et le club espagnol. Rappelons que le Real Madrid avait fait feu de tout bois il y a quelques mois pour avoir dans son effectif Kylian Mbappé. Malgré la volonté du joueur de rejoindre la capitale espagnole, les négociations ont échoué entre les deux dirigeants.

