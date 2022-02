Pour la deuxième fois consécutive, les lions de la teranga se sont hissés en finale de la Coupe d’Afrique des nations. Un moment de joie pour le peuple sénégalais qui attend avec impatience la victoire finale. Les internautes sénégalais n’ont pas non plus lésiné sur la toile et ont laissé explosé leur joie. Le président Macky Sall faisait partie des nombreuses personnes qui savouraient la victoire des lions.

« Quelle belle victoire chers Lions! Par votre talent, votre virtuosité et votre combativité vous nous avez encore fait vibrer.Fiers de vous !Allez jusqu’au bout ! Ensemble, ramenez la coupe » a affirmé le président sénégalais sur la toile. Pour rappel, les Sénégalais se sont imposés aux Etalons du Burkina Faso en demi-finales de ladite compétition par le score de 3 buts à 1. Les trois buts sénégalais ont été inscrits par Abdou Diallo à la 70ème minute, Idrissa GUEYE à la 75ème minute et Sadio Mané à la 87ème minute.

