Neymar da Silva Santos Júnior, dit Neymar Jr. est un nom très connu dans le monde du football ces dernières années. Le footballeur d’origine brésilienne qui a quitté le Fc Barcelone il y a quelques années évolue avec le maillot du club de la capitale française. Si le joueur voulait retourner dans son club après quelques temps passé à Paris pour retrouver son ancien coéquipier Messi, il est toujours au PSG mais a la chance de pouvoir rejouer avec l’argentin qui a posé ses valises à Paris l’année dernière.

Dans le podcast Fenomenos, Neymar a fait des confidences sur son enfance. Le brésilien dit qu’à l’âge de 10 ans il avait été approché par le Reql Madrid. « Quand j’avais 10 ans, le Real Madrid m’a invité à faire un essai. J’étais ravi, j’étais tellement heureux, je regardais leurs entraînements. C’était à l’époque des Galacticos. J’ai regardé leur match« , confie le joueur de 30 ansqui poursuit »j’ai regardé un match et je pense que tous les buts ont été marqués par des Brésiliens. Je pense que deux par Ronaldo, un par Robinho et un coup franc de Julio Baptista et un autre par Roberto Carlos ».

Il confie que tout était prêt pour qu’il signe mais qu’il a préféré rentrer. « Après le match, j’ai eu une photo avec eux tous. J’étais aux anges. Je suis resté là-bas une semaine, pour l’essai. Cela a duré quatre ou cinq jours. Le cinquième jour, ils voulaient m’emmener à un championnat qui se déroulait à Barcelone, la MIC Cup, mais j’ai abandonné. J’avais vraiment le mal du pays et je voulais rentrer chez moi. (…)« , a affirmé le brésilien.

