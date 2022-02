Au Bénin, un recrutement massif est en cours pour le compte des sociétés du textile de la Zone industrielle spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). Des jeunes ont déjà été présélectionnés. Mais ils seraient depuis peu la cible de quelques escrocs. C’est du moins ce qu’indique un communiqué du directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi (Anpe) Urbain Amègbédji. Selon le Dg Anpe, il lui a été donné de « constater que des individus mal intentionnés se font passer pour des agents de l’Agence et demandent aux candidats présélectionnés, dans le cadre du recrutement de 1000 jeunes dans le secteur du textile au profit de la société d’investissement et de promotion industrielle (Sipi/Gdiz), de leur envoyer de l’argent pour être sélectionnés ».

Il invite à la vigilance

Il s’agit d’une « escroquerie orchestrée » comme le dénonce Urbain Amégbédji. A l’en croire, l’Agence qu’il dirige n’est concernée en rien par cette manière de soutirer frauduleusement de l’argent aux candidats présélectionnés. Il invite donc ceux-ci à la vigilance. Pour rappel, en janvier dernier, la Sipi, l’Apiex et l’ANPE avaient lancé le recrutement de 1000 jeunes pour le compte des unités du textile de la Zone industrielle de Glo-Djigbé.

Les personnes intéressées par cette offre de recrutement devaient être âgées de 18 à 30 ans et avoir au minimum un niveau d’études secondaires en plus de savoir lire et s’exprimer en français. Elles étaient invitées à s’inscrire sur la plateforme www.azoli.bj via leur téléphone Android ou Iphone, ou à partir d’un ordinateur. Elles pouvaient aussi se rapprocher d’une antenne départementale de l’ANPE munis d’une pièce d’identité. La première phase du recrutement s’est déroulée du 12 au 30 janvier 2022.

