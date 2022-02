Lors du vernissage de l’exposition des 26 trésors royaux d’Abomey dénommée «Art du Bénin, d’Hier et d’aujourd’hui : De la Restitution à la Révélations ce samedi 19 février 2022 au Palais de la Marina, le Président Patrice Talon a rencontré la presse nationale et internationale et s’est prêté aux questions des journalistes. L’exercice a été donc l’occasion pour le Chef de l’Etat de confirmer les discussions pour la restitution d’autres trésors culturels encore détenus en France.

Le Président de la République du Bénin a déclaré que les 26 biens culturels restitués par les autorités françaises ont été faits dans le cadre de la coopération. Il a précisé que la restitution de ces 26 trésors royaux d’Abomey est « certes au début d’une dynamique mais c’est déjà beaucoup… c’est un tabou qui a été vaincu». Le fait que le Bénin ait pu réussir à avoir difficilement les 26 œuvres culturelles après plus de 4 ans de négociations avec le France va faciliter le retour d’autres selon le Président Talon.

Plus une préoccupation

«Ce n’est plus un sujet, ce n’est plus une préoccupation à savoir si c’est possible ou pas». Pour le Chef de l’Etat, l’essentiel a été fait. «Nous n’allons pas nous arrêter là parce qu’il y a encore beaucoup d’autres qui sont le symbole de notre histoire, de notre identité et qui pour nous, devraient revenir ici pour compléter l’éventail de ce que notre histoire aura laissé comme trace pour nous et pour nos enfants, nos arrières petits-enfants» a-t-il fait savoir. Il a affirmé par la suite que le gouvernement béninois va continuer de discuter et de négocier avec la France pour que certaines œuvres culturelles puissent revenir pour compléter ces 26 trésors royaux d’Abomey que le Bénin a pu récupérer.

La suite de l’œuvre de restitution des biens culturels suppose un acte 2. Cet acte 2 sera conditionné par le vote d’une nouvelle loi en France pour contourner la difficulté de l’inaliénabilité des collections. C’est ce que la ministre française de la culture, Roselyne Bachelot a confirmé sur Radio Bénin ce samedi 19 février 2022, que «l’acte 2 des restitutions est commencé d’abord par le partenariat muséal qui était établi, qui est très fort entre la France et le Bénin mais le Président Emmanuel Macron a souhaité qu’une nouvelle loi puisse surplomber le principe de l’inaliénabilité des collections qui souvent restreint cette démarche de partenariat».

