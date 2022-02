Après de nombreuses années de pause, la startup française Off Global a acquis les droits de production d’ordinateurs portables avec le logo Nokia sur le boîtier. L’équipe a travaillé en collaboration avec la marque Nokia elle-même qui détient encore certains droits. Le premier modèle – Nokia PureBook Pro – a déjà été présenté. Malgré son nom, l’ordinateur ne sera pas dédié aux tâches dites pro, de part la faiblesse de certaines caractéristiques. En tout deux modèles seront disponibles : le PureBook Pro 15.6 et le PureBook Pro 17.3 (relatifs aux tailles d’écran)

La plus grande surprise reste le choix du processeur : le Core i3-1220P qui est le moins performant des « Core », mais il s’agit ici tout de même d’un modèle de 12e génération rappelle le site 01net. Une puce « suffisante pour toutes les tâches du quotidien » selon les responsables en charge du développement. L’ordinateur sera disponible dans une version avec 8 Go de RAM et 512 Go de support SSD .

Le Nokia PureBook Pro recevra deux ports USB Type-C , un port USB Type-A, un lecteur de carte mémoire microSD et une prise casque classique. Les modèles sont équipés d’une charge rapide (60% en 30 minutes), et une battérie pleinement chargée peut tenir 10 heures de temps. L’ordinateur sera disponible lors du deuxième trimestre de 2022 avec un prix de base de 699 euros.

