(TASS) Les États-Unis introduisent de nouvelles sanctions contre la Russie et les durciront en fonction des actions de Moscou contre l’Ukraine, a annoncé le président américain Joe Biden, s’exprimant avec un discours qui a été consacré à la situation autour de l’Ukraine mardi à la Maison Blanche. Le pays de Joe Biden passe donc à l’action après avoir clairement averti les autorités russes quant à la conduite à tenir face à l’Ukraine.

« Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite coordination avec nos alliés de l’Otan en Europe et dans le monde pour préparer une réponse. J’ai dit au président russe Vladimir Poutine il y a plus d’un mois, ce qui se passerait-il si la Russie prenait des mesures contre l’Ukraine. La Russie a pris des mesures contre l’Ukraine, sans aucun doute, par la déclaration d’indépendance. Donc, aujourd’hui, j’annonce la première tranche de sanctions contre la Russie en réponse à ses actions. Nous prenons ces sanctions en coordination avec les alliés et les partenaires et nous allons durcir ces sanctions si la Russie va à l’escalade« , a déclaré Joe Biden.

« Pendant que la Russie réfléchit à son prochain mouvement, nous préparons le nôtre », a ajouté le président américain. « La Russie paiera un prix encore plus élevé si elle poursuit l’agression, y compris à la suite de l’introduction de sanctions supplémentaires. »

