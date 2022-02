Au milieu de la tension croissante avec l’Ukraine, les forces armées russes et les forces de sécurité des frontières ont annoncé lundi 21 février avoir empêché une violation de la frontière russe par un groupe de saboteurs du territoire ukrainien. D’après le bureau de presse du district militaire sud de la Russie, cinq contrevenants ont été éliminés par les forces russes. « Le 21 février 2022, vers 06h00, heure de Moscou, une unité de sécurité des frontières du Service fédéral de sécurité (FSB) a détecté une infiltration de la frontière avec la République d’Ukraine par un groupe de sabotage près de la colonie de Mityakinskaya, dans la région de Rostov », a indiqué le service de presse.

« Lors de combats, cinq personnes appartenant à un groupe de saboteurs et de renseignement ayant violé la frontière de la Russie ont été éliminées », a souligné le district militaire. D’après le bureau de presse, aucun militaire russe n’a été blessé lors de l’incident. « Il n’y a eu aucun blessé parmi les forces armées russes et les forces de sécurité frontalières du FSB ». Selon le bureau de presse, deux véhicules blindés de transport de troupes des forces armées ukrainiennes sont entrés en Russie afin d’effectuer une évacuation d’urgence. Cependant, les deux véhicules ont été détruits par les forces armées russes qui sont arrivées sur le lieu de l’affrontement, ont indiqué les russes.

Tensions dans le Donbass

Les tensions se sont récemment intensifiées dans le Donbass. Depuis le 17 février, les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Lougansk (RPD, RPL) signalent les bombardements les plus violents des forces armées ukrainiennes depuis des mois, qui aurait endommagé un certain nombre d’infrastructures civiles. Vendredi, les chefs des républiques autoproclamées, ont annoncé l’évacuation des résidents des républiques vers la Russie, invoquant la menace croissante d’hostilités. Une mobilisation générale a été ordonnée samedi dans les républiques du Donbass.

