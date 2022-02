Les sanctions mises en place par les occidentaux vont-elles envenimer la situation en Ukraine ? La récente réaction du président Poutine inquiète les occidentaux. Pour rappel, les sanctions ont annoncé des sanctions très dures contre la Russie et la livraison d’armes à l’Ukraine. Pour l’heure, Kiev résiste fortement à l’assaut des soldats russes. Les combats en milieu urbain et la présence de civils leur facilitant un peu plus la tâche.

La Russie première puissance nucléaire a décidé de monter les enchères. « J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat » a déclaré le président Poutine face à ses chefs militaires. Pour Vladimir Poutine, cette décision a été prise suite aux déclarations jugées belliqueuses des pays de l’OTAN. Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou a répondu à la requête du président : « C’est compris ». La force de dissuasion russe est une force spéciale qui inclut également les capacités nucléaires du pays. Lorsqu’elles sont mises en alerte, tout devient possible, même si la Russie n’a pas intérêt à déclencher une guerre nucléaire.

Les forces de dissuasion comprennent des bombardiers, des navires, des sous-marins. « Les sanctions sont très sérieuses. Il s’agit de plusieurs trains de sanctions adoptés depuis quelques jours. Mais nous nous y sommes préparés sérieusement et d’avance » avait déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Mais la nouvelle annonce du président Poutine montre selon certains observateurs, l’effet dévastateur de ces sanctions sur le pays.

Applis LNT : Android - Iphone