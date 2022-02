A plusieurs reprises, les Etats-Unis et les médias ont annoncé l’invasion imminente de l’Ukraine par la Russie. Récemment, Bloomberg avait même publié par erreur un article où il a annoncé l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Par contre Moscou a constamment rejeté les allégations concernant une prétendue invasion. D’après le porte-parole du Kremlin, le président Vladimir Poutine fait parfois des blagues lorsqu’il entend des affirmations de la part de médias étrangers.

D’après Dmitri Peskov, Poutine demande parfois la « date exacte » de l’invasion présumée planifiée par Moscou contre l’Ukraine. « Vous savez, c’est difficile à comprendre [cette nouvelle], mais [Poutine] en plaisante même parfois : il demande à savoir si quelqu’un a publié l’heure exacte à laquelle la guerre commencera », a déclaré Peskov en réponse à une question sur la façon dont le président traite ces articles de presse. Le porte-parole a ajouté qu’il est difficile de comprendre la « frénésie d’information maniaque » entourant les tensions autour de l’Ukraine.

Le 16 février à 3h00 heure locale

Quelques instants après les commentaires du porte-parole du Kremlin, deux tabloïds britanniques, The Sun et The Mirror, ont fourni au président russe les informations dont il a tant rêvé, l’heure exacte à laquelle l’invasion russe commencerait. The Sun a publié un article affirmant que l’attaque commencerait à 3h00 heure locale (1h00 GMT) le 16 février. Selon The Mirror par contre, l’invasion commencera « mercredi après-midi ». Les tabloïds ont cité des informations qu’ils auraient obtenues d’une source proche du renseignement américain.

Retrait des troupes russes

Précédemment, le média américain Politico avait affirmé que l’invasion commencerait le 16 février sans préciser l’heure. La plateforme médiatique a cité des responsables anonymes dans son rapport. Malgré le maintien de la rhétorique d’une invasion possible « d’un jour à l’autre », le conseiller américain à la sécurité nationale Sullivan a admis publiquement le 13 février que Washington n’avait aucun moyen de savoir la date et l’heure exactes de l’invasion présumée ou même si elle commencerait du tout. Contrairement à toutes ses informations, Moscou a entamé mardi le retrait de ses troupes de la frontière ukrainienne.

