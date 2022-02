La pause actuelle dans le dialogue russo-américain sur la lutte contre le terrorisme fait le jeu des terroristes. C’est ce qu’a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Oleg Syromolotov, dans une interview à TASS. « Bien sûr, la possibilité d’un dialogue à part entière [entre Moscou et Washington] en matière de lutte contre le terrorisme est difficile à envisager en dehors du contexte général des relations bilatérales entre nos pays », a noté le diplomate. « Toutefois, il est difficile de surestimer l’importance de cette interaction russo-américaine, ainsi que sa nécessité objective. Sa stagnation ne peut être que bénéfique pour les groupes terroristes ».

Selon Oleg Syromolotov, les États-Unis n’ont montré aucun intérêt pour la reprise d’un dialogue avec la Russie sur la lutte contre le terrorisme. « Nous devons constater qu’il n’y a pas eu de progrès dans la reprise du dialogue entre la Russie et les États-Unis, qui a été mené en 2018-2019 sous les auspices de la diplomatie des deux pays et, selon nos évaluations, a été assez dynamique, utile et productif. Le déclenchement de sa pause par les Américains sous un prétexte fictif ne peut être que regrettable. Pour l’instant, nous n’avons reçu aucun signal visant à changer la situation », a-t-il noté.

Le vice-ministre a souligné que la volonté politique des deux pays était nécessaire sur cette question. « Nous avons déclaré à plusieurs reprises que Moscou ne pouvait pas être plus intéressé par le dialogue que Washington, et nous restons attachés à cette position », a-t-il conclu.

Applis LNT : Android - Iphone