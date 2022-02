La société américaine SpaceX prévoit d’effectuer environ 50 lancements cette années. C’est ce qu’a déclaré son fondateur et PDG Elon Musk. « Cette année, nous avons l’intention de faire près de 50 lancements, soit environ un par semaine« , a-t-il fait savoir, lors d’une conférence presse sur le développement du prototype de vaisseau spatial Starship. SpaceX prévoit de l’utiliser pour des missions interplanétaires, notamment pour des vols vers la Lune et Mars. La conférence de presse a été diffusée sur le site de la société.

Elon Musk a également noté que SpaceX, au cours de son histoire, a réussi 144 lancements et 106 atterrissages de ses véhicules spatiaux. La société a été fondée par Elon Musk en 2002. SpaceX développe et fabrique les fusées Falcon 1, Falcon 9 et Falcon Heavy, les navettes spatiales Dragon et Crew Dragon, ainsi que le système de communication par satellite Starlink. Il y a quelques jours on apprenait la destruction de 49 satellites mis en orbite par SpaceX suite à une tempête solaire. Une grande partie des 49 satellites lancés une semaine plus tôt a été détruite par une tempête solaire. En tout 40 bijoux de l’entreprise américaine ont été atteints par la tempête solaire. (avec TASS)

