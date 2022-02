Ce mercredi 2 février, la Terre fera objet d’une tempête solaire. L’annonce a en effet été faite par le Space Weather Prediction Center. Il s’agit d’une structure de la NASA qui a pour mission de surveiller les activités du Soleil et d’alerter également sur les éventuels dangers sur la planète Terre. On retient de l’annonce du (SWPC) que le satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory) a observé au cours du week-end écoulé une éjection de masse coronale (CME).

En d’autres termes, la Terre sera envahie par des particules électromagnétiques libérées depuis l’espace. La Terre ne serait tout de même pas sa première cible. Le bouclier entourant la Terre protègera la planète de la plupart de ces particules magnétiques. Mais certaines d’entre elles réussiront quand même à se freiner un chemin. Toujours selon le Space Weather Prediction Center de l’Agence Spatiale Américaine, les effets de cette tempête seront à minimiser.

Une situation pareille en 1989

La tempête pourrait avoir des impacts négatifs sur les systèmes électriques en haute altitude. Le SWPC fait également savoir que les transformateurs pourraient prendre un coup si la tempête a une longue durée. Notons que la tempête qui est la première de l’année n’est la première que subit la Terre. En 1989, une pareille situation avait provoqué une situation très particulière au Québec en plongeant le pays dans le noir.