Le dossier ukrainien continue de faire la une de la presse internationale. En effet, les Etats-Unis accusent la Russie de préparer une invasion contre l’Ukraine après qu’elle ait déployé plusieurs milliers de soldats à la frontière entre les deux pays. D’après les informations du renseignement américain et rapportées par des responsables, le Kremlin se rapproche davantage d’avoir les moyens suffisants pour attaquer son voisin.

110 000 soldats russes se trouvent déjà à la frontière ukrainienne

D’après ces responsables qui ont informé les élus du congrès américain ainsi que leurs partenaires européens, si le président russe Vladimir Poutine décide de choisir la voie la plus radicale, il serait capable d’encercler la capitale ukrainienne Kiev et de renverser le président Volodymyr Zelensky en 48 heures. Aussi, ont-ils prévenu des dégâts humains qui pourraient découler d’une éventuelle attaque russe. Ainsi, elle pourrait notamment provoquer la mort de 25 000 à 50 000 civils russes. Les responsables américains ont également fait savoir que 110 000 soldats russes se trouvent déjà à la frontière ukrainienne, tout en soulignant que la Russie pourrait disposer de capacités suffisantes pour attaquer l’Ukraine dans deux semaines.

Une fausse vidéo militaire qui justifiera une prochaine invasion russe

Notons que ce n’est pas la première fois que les Etats-Unis évoquent une posssible invasion russe de l’Ukraine. Plusieurs médias et officiels américains avaient indiqué que la Russie serait en train de préparer une fausse vidéo militaire qui justifiera une prochaine invasion russe. Il s’agirait donc d’une vidéo assez explicite de corps mutilés et d’acteurs qui pleurent de fausses personnes mortes. Pour rappel, la Russie a plusieurs fois rejeté les informations selon lesquelles elle prépare une invasion contre l’Ukraine. En outre, elle avait présenté des propositions en matière de garantie de sécurité à l’OTAN et aux Etats-Unis, qui n’ont pas été acceptées.

