Emmanuel Macron a été la cible de moqueries hier de la part de ses adversaires sur son échec diplomatique en Ukraine. « Je me demandais s’il agissait vraiment en tant que président dans tout ce processus, ou s’il cherchait à remporter le prix Nobel de la paix » a clamé Marine Le Pen. Elle s’est moquée du président français qui avait affirmé qu’il avait pu négocier un potentiel entretien entre Poutine et Biden.

Autre adversaire, même son de cloche : Son rival d’extrême gauche, Jean-Luc Melenchon, a également critiqué le «résultat lamentable de M. Macron dans toute cette affaire et Il est inutile d’espérer qu’il fera mieux». Pour rappel, le président Macron a tenté de calmer les ardeurs du président russe Vladimir Poutine sans succès. Il a dû se confronter à son refus catégorique et à un avertissement en cas d’arrivée de l’OTAN en Ukraine. « Je veux le souligner une fois de plus. Je l’ai dit, mais je voudrais vraiment que vous m’entendiez enfin et que vous le livriez à votre public dans la presse écrite, à la télévision et en ligne. Comprenez-vous que si l’Ukraine rejoint l’OTAN et tente de récupérer la Crimée par des moyens militaires, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit de guerre avec la Russie ? » a déclaré M. Poutine face aux journalistes lors de la conférence de presse avec Macron.

De hauts responsables français ont critiqué Vladimir Poutine qui considère l’OTAN comme une menace directe pour la sécurité nationale de la Russie. Mais bon nombre d’observateurs considèrent que Macron a été humilié par son homologue russe qui ne le prenait pas au sérieux. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que les pourparlers prévus à Paris vendredi avec son homologue russe Sergueï Lavrov avaient été annulés face à la nouvelle donne.

