C’est une triste nouvelle qui s’est abattue sur la famille des célèbres sœurs joueuses de tennis Williams. En effet, leur neveu Alphonse, fils de leur demi-sœur Sabrina, s’est suicidé. L’homme âgé de 21 ans a mis fin à ses jours après avoir été diagnostiqué de la maladie de la Peyronie, qui se caractérise par une importante courbure du pénis.

Il avait essayé de se suicider

Le tiers des personnes touchées par cette maladie est également affecté par une « grave dépression ». Les faits ont eu lieu le 03 février dernier. L’information a été confirmée par le média britannique The Sun, qui s’est entretenu avec la mère du défunt. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’Alphonse Williams avait tenté de se suicider. Il y a deux années et demi, l’homme avait essayé de mettre fin à ses jours. Dans une interview accordée au média britannique, Sabrina Williams a déclaré : « Lorsque mon fils a tenté de mettre fin à ses jours il y a deux ans et demi, j’ai demandé à Dieu de lui sauver la vie et de me donner un peu plus de temps ».

Il a un frère âgé de 23 ans

Dieu l’a par la suite exaucé en lui donnant plus de temps qu’elle n’espérait. Toujours selon Sabrina Williams, les problèmes mentaux de son fils auraient pu être résolus s’il avait reçu de l’aide. Notons qu’outre Alphonse Williams, Sabrina Williams a un autre fils, Elijah âgé de 23 ans. Pour rappel, la mère du défunt est du même père que Serena et Venus Williams, Richard Williams. Elle est issue du premier mariage de ce dernier avec Betty Johnson, avec qui il a eu cinq enfants. Avant son décès, Alphonse Williams n’a jamais rencontré ses célèbres tantes ainsi que son grand-père.

