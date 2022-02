Une soldate de l’armée américaine en Alaska avait été déclarée morte le mois dernier dans un accident de service à Joint Base Elmendorf-Richardson. Elle a rendu l’âme après qu’une cuisine mobile soit tombée sur elle alors qu’elle était abaissée, selon un rapport de l’armée. Karolina Ferrer-Padilla, 20 ans, était spécialiste de l’approvisionnement en pétrole de l’armée avec le 6e bataillon du génie de la brigade, 4e équipe de combat de la brigade d’infanterie (aéroportée), 25e division d’infanterie à JBER.

Selon un rapport préliminaire, un rapport sur les pertes publié par le Centre de préparation au combat de l’armée, Ferrer-Padilla est décédé le 24 janvier lors d’un « incident industriel/professionnel » à la base. Une cuisine conteneurisée ou mobile était en train d’être abaissée lors d’un changement de pneu, indique le rapport. Ferrer-Padilla enlevait l’une des chandelles lorsque, selon le rapport, la cuisine mobile a basculé d’environ 90 degrés et a atterri sur elle. « En raison de la traction réduite d’une surface glacée, le soldat n’a pas pu se dégager de l’équipement et a été tué sur le coup », indique le rapport.

Une soldate dévouée

Originaire de Santa Isabel, Porto Rico, Ferrer-Padilla a rejoint l’armée en septembre 2019 et a commencé à travailler en Alaska en août 2020. On se souvient d’elle comme d’une soldate dévouée, a déclaré le lieutenant-colonel Justin Pritchard, commandant du 6e BEB au moment de sa mort. Selon le rapport préliminaire sur les pertes, en moyenne un soldat de l’armée par an est mort dans des accidents industriels/professionnels.

La mort de Ferrer-Padilla était le premier décès de ce genre au cours de l’exercice 2022, selon le rapport. Selon l’armée, les rapports préliminaires sur les pertes sont « destinés à être utilisés comme un outil d’engagement permettant aux dirigeants de discuter des dangers et des tendances ayant une incidence sur la sécurité et la préparation des soldats ».

