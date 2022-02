L’ancien international français Zinédine Zidane défraie toujours la chronique, concernant sa probable arrivée au Paris Saint-Germain. Après avoir passé une année sabbatique, suite à son passage en tant qu’entraîneur au Real Madrid, la presse sportive pense que l’ancien champion du monde 1998 pourrait être le futur entraîneur du club parisien. C’est le cas du média Footmercato.net qui a récemment indiqué que les dirigeants du PSG seraient prêts à tout pour faire venir Zidane.

Le club parisien serait prêt à payer plus que son salaire au Real

Selon les informations du média, le PSG serait disposé à donner les pleins pouvoirs à ce dernier. A cela, les dirigeants qataris seraient aussi prêts à payer davantage afin que Zidane devienne l’entraîneur du PSG. Contrairement aux 8 millions d’euros net par an touchés par l’actuel entraîneur Mauricio Pochettino, le club parisien serait donc prêt à payer plus des 12 millions d’euros perçus par Zinédine Zidane quand il était dernièrement au Real Madrid. Ainsi, le média fait savoir que le possible futur salaire de Zizou pourrait tourner autour de 15 ou 20 millions d’euros net par an.

Notons que toutes ces propositions pourraient ne pas suffire à Zidane. D’après le média le Parisien, l’ex-joueur avait déjà décliné l’offre de venir au cours du mois de décembre dernier. Plus encore, d’autres informations indiquaient qu’il aimerait remplacer l’entraîneur des bleus, Didier Deschamps, si celui-ci laisse son poste. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des médias parlent de l’arrivée de Zidane au PSG. Au cours du mois de janvier dernier, le chroniqueur Eduardo Inda de l’émission El Chiringuito, avait indiqué que le Qatar mettrait tout en œuvre pour que Zidane occupe le poste d’entraîneur du PSG avant le match contre le Real Madrid, qui doit avoir lieu le 15 février prochain.

Applis LNT : Android - Iphone