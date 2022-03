Depuis presque deux semaines, l’Ukraine est devenu le théâtre d’une guerre entre les soldats du pays et les forces russes qui sont entrés sur le territoire après que le Président Poutine ait reconnu les séparatistes ukrainiens. Plusieurs personnes ont été contraintes de quitter leurs résidences après que les tirs ont commencé à crépiter en Ukraine. Plusieurs sénégalais n’ont pas pu quitter l’Ukraine, ils sont toujours coincés dans le pays.

La guerre en Ukraine a fait de nombreuses victimes. Des sources ont évoqué plus d’un millions de déplacés et au moins une centaine de morts. Parmi les déplacés figurent des africains. A la fin du mois dernier, des noirs avaient dénoncé le racisme à la frontière. Il semble bien que la situation ait évolué puisque nous apprenons que sur 65 Sénégalais enregistrés, 47 ont réussi à quitter le pays. Ainsi donc, 18 sénégalais sont toujours coincés en Ukraine. Selon Moïse Sarr, Secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur 13 sénégalais sont arrivés en Allemagne, 13 autres en France, 1 en Belgique et 1 en Slovaquie.