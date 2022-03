Alors que l’offensive russe fait rage en Ukraine, les autorités japonaises ont annoncé jeudi avoir repéré quatre navires d’assaut amphibie russes dans les eaux proches de ses côtes mercredi. D’après les autorités militaires japonaises, les quatre navires naviguaient dans le détroit de Tsuruga qui sépare l’île japonaise de Honshu et l’île d’Hokkaido. Selon l’armée japonaise, il s’agit d’une décision inhabituelle pour la Russie qui pourrait avoir un rapport avec la guerre en Ukraine.

Les navires d’assaut pourraient contenir du matériel militaire, à savoir des chars, et plusieurs centaines de soldats. D’après des photos publiées par le ministère japonais de la Défense, les navires pourraient avoir des camions militaires sur au moins l’un d’entre eux, a rapporté l’agence de presse Reuters. D’après l’un des porte-parole du ministère japonais de la Défense, « c’est possible » que les navires transportent de l’équipement militaire vers l’Ukraine.

La troisième guerre mondiale

L’opération spéciale en Ukraine, comme l’appelle les russes, a déjà fait des milliers morts et détruit des centaines de bâtiments au cours des trois dernières semaines. L’armée russe cible des hôpitaux, des cinémas et des immeubles résidentiels, bien que le Kremlin nie l’avoir fait en déclarant frapper uniquement des cibles militaires. Les responsables ukrainiens ont dénoncé les crimes de guerre russes présumés et continuent de faire pression pour une zone d’exclusion aérienne au-dessus de l’Ukraine.

Les Occidentaux ont refusé cette option, craignant une troisième guerre mondiale, mais pour le président Zelensky cette guerre « a peut-être déjà commencé ». Par contre, les Occidentaux fournissent une aide militaire à l’Ukraine pour sa défense. Le président américain Joe Biden a qualifié son homologue russe de « criminel de guerre », ce qui est « impardonnable » selon le Kremlin.