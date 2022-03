L’Ukraine a besoin d’équipement militaire pour faire face à l’offensive russe sur son territoire. Malheureusement tous les matériels promis au pays ne parviendront pas aux mains des Ukrainiens. La police de New York (NYPD) a annoncé mercredi qu’environ 400 gilets pare-balles destinés à l’Ukraine ont été volés à une organisation à but non lucratif de New York qui mène un effort pour collecter et expédier du matériel tactique aux personnes dans la zone de guerre.

D’après la police, les gilets usagés, donnés par les forces de l’ordre locales, ont été volés dans les bureaux du Comité du Congrès ukrainien d’Amérique et de la Ligue nationale des femmes ukrainiennes d’Amérique sur la Second Avenue à Manhattan. La police a indiqué avoir répondu aux environs de 9h (heure locale) à un appel de cambriolage et « a été informée qu’environ 400 gilets pare-balles avaient été retirés de l’emplacement », a déclaré le sergent du NYPD Edward Riley.

Soutenir les forces ukrainiennes combattant l’offensive

Les services de police de la région de New York ont ​​fait don de centaines de gilets pare-balles désaffectés à des organisations caritatives soutenant les forces ukrainiennes combattant l’offensive russe. Le bureau du shérif du comté de Suffolk à Long Island a déclaré qu’il avait travaillé avec le Comité du Congrès ukrainien d’Amérique pour faire don de 450 gilets usagés et déclassés, mais n’a pas pu confirmer que les gilets volés étaient ceux qu’il avait donnés.

« Il est ignoble »

Le bureau du shérif cesse d’utiliser les gilets après cinq ans, mais les responsables ont déclaré qu’ils restent suffisamment solides pour offrir une protection en temps de guerre. « Il est ignoble que quelqu’un pénètre par effraction dans un bâtiment pour voler des fournitures et du matériel destinés à aider les personnes touchées par cette crise humanitaire », a déclaré Vicki DiStefano, porte-parole du shérif du comté de Suffolk.

Andrij Dobriansky, porte-parole du Comité du Congrès ukrainien d’Amérique, a déclaré la semaine dernière que les équipements collectés seront expédiés par avion en Pologne, puis transportés en Ukraine. Les articles étaient plus susceptibles d’être utilisés par des équipes de sécurité civile et médicales, y compris des citoyens qui ont rejoint la lutte contre l’armée russe, et non des soldats ukrainiens eux-mêmes, ont déclaré des responsables.