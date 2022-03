Depuis plus d’une semaine déjà, une guerre a éclaté en Ukraine. Plusieurs semaines auparavant, la situation était très tendue car la Russie était accusée de préparer une invasion en Ukraine. Des accusations longtemps démenties par le Kremlin. Mais la semaine dernière, Poutine a reconnu les séparatistes ukrainiens et annoncé l’envoi de soldats russes dans les régions. Chose que l’Ukraine n’a pas accepté aussi facilement. Depuis le début de la guerre, plusieurs personnes ont perdu la vie dont des généraux russes. C’est dans ce contexte que le Secrétaire d’État des États-Unis Antony Blinken a accusé Poutine « d’affamer des villes ukrainiennes » en rappelant l’histoire de sa famille et le décès de son grand frère.

La guerre se poursuit toujours en Ukraine. Il y a quelques jours pendant un entretien avec le numéro un français Emmanuel Macron, Poutine avait évoqué une nouvelle fois la « dénazification de l’Ukraine ». Si entre temps, il y a eu un répit pour permettre à des civils de passer librement, la situation n’est pas encore revenu à la normale en Ukraine. Des morts sont toujours dénombrés et le bilan des dégâts matériels continuent de s’alourdir à mesure que le temps passe. Au cours du week-end écoulé, la Russie a été accusée d’avoir violé le cessez-le-feu. Ce que les autorités russes ont rejeté en bloc. Des médias évoquent des bombardements russes pendant cette période dans la ville Marioupol située dans le sud du pays. Au cours d’une visite en Lettonie, Blinken a profité de l’occasion pour faire un parallèle entre le siège de la Russie à celui de l’époque nazie.

Prenant la parole, Blinken a comparé l’offensive russe au siège de Leningrad par l’Allemagne. A l’époque, les forces nazies « ont systématiquement affamé et détruit intentionnellement » la ville, entraînant des centaines de milliers de morts, a déclaré Blinken qui appelle à l’arrêt de la guerre. «Ce siège a touché des millions de familles russes, y compris celle du président Poutine, dont le frère d’un an a été l’une des nombreuses victimes. Maintenant, la Russie affame des villes comme Marioupol. C’est honteux. Le monde dit à la Russie d’arrêter ces attaques. Laissez entrer la nourriture et les médicaments. Laissez les gens sortir en toute sécurité et mettez fin à cette guerre de choix contre l’Ukraine », a affirmé l’officiel américain.