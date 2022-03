Le 11 février, MTN avait commencé par ajouter une taxe de 5% sur les frais de transfert et retrait d’argent via son service Mobile Money. Une décision qui a fait réagir le gouvernement. Selon le journal Le Matinal, il y a eu plusieurs réunions entre les responsables du réseau de téléphonie mobile et le ministère de l’économie et des finances. Suite à ces échanges, il a été demandé à l’opérateur MTN d’arrêter l’ajout de la taxe de 5% sur les frais de retrait et de transfert via Mobile Money. Le géant sud-africain des télécoms n’a pas tardé à revenir sur sa décision.

« MTN décide à compter de ce jour de revenir à sa précédente grille tarifaire »

C’est via un communiqué qu’il a annoncé l’annulation de cette taxe. « Comme suite à la séance tenue avec l’administration fiscale relative à la situation de ses abonnés qui ont été affectés par l’augmentation récente des frais de retrait et transfert d’argent nationaux et régionaux, via Mobile Money, MTN décide à compter de ce jour de revenir à sa précédente grille tarifaire » renseigne la note. Le réseau informe par ailleurs qu’il mettra tout en œuvre, de concert avec le gouvernement pour trouver la formule la plus adaptée et fera des annonces en temps opportun.

Il remerciera pour finir, ses abonnés pour leur fidélité. Rappelons que l’imposition de cette taxe avait occasionné une levée de boucliers dans les rangs des utilisateurs de ce service. Une association de défense des droits des consommateurs avait même menacé de travailler à l’abandon du réseau par les abonnés, si le statu quo se maintenait.