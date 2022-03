A l’instar des autres pays du monde, le Bénin a célébré également ce mardi 08 mars 2022 la journée internationale de la femme (JIF). Le thème retenu par l’Organisation des Nations Unies (ONU) pour la journée internationale de la femme 2022 est « L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable». A l’occasion de cette journée, la Présidente de l’Institut national de la Femme (INF), Claudine Afiavi Prudencio a, dans son allocution, rappelé que le choix de ce thème est un enjeu de développement et « traduit la volonté des Nations Unies de voir tous les pays du monde réfléchir aux problèmes d’égalité des sexes dans le contexte actuel de changement climatique et de multiplication des risques de catastrophe».

Sur les 1,3 milliards de personnes frappées par la pauvreté dans le monde, 70% sont des femmes. Au Bénin, précise la présidente de l’Institut national de la Femme, « les inégalités basées sur le sexe, si elles ne sont pas corrigées, risquent d’aggraver la vulnérabilité des femmes aux changements climatiques ».

Pour Claudine Afiavi Prudencio, « l’égalité est donc l’une des conditions à réaliser, pour réduire les souffrances des femmes et renforcer leur adaptabilité aux changements climatiques». A cet effet, des axes d’engagement de la gente féminine méritent une attention particulière . Au nombre de ses axes, il y a le renforcement et la valorisation du pouvoir d’agir des femmes. Ce renforcement et cette valorisation du pouvoir d’agir des femmes se sont traduits par le vote des lois en faveur des droits des femmes ainsi que l’institution par le gouvernement des programmes pour l’autonomisation économique des femmes et leur protection sociale.

La promotion de la présence des femmes dans les instances de prise de décision sur les questions liées au changement climatique est un autre axe évoqué par la Présidente de l’Institut national de la Femme .Pour elle, la promotion de «l’égalité aujourd’hui pour un avenir durable», ne pourra pas être une réalité « sans la présence effective et durable des femmes dans les débats politiques tant au niveau local qu’au niveau national».

Le dernier axe est celui de la nécessaire contextualisation des solutions. Selon, la Présidente de l’Institut national de la Femme (INF), Claudine Afiavi Prudencio, «le changement climatique est un problème mondial qui dépasse les limites territoriales des pays» et que « les enjeux qu’il porte, les solutions préconisées et les mécanismes développés transcendent les limites territoriales et se globalisent, facilitant ainsi la conception de politiques et d’actions publiques harmonieuses» .