A peine les premières pluies commencées, la ville de Cotonou est confrontée au sempiternel problème d’inondation et d’assainissement. Les couleurs ont été lancées dans la nuit du vendredi à samedi avec une forte pluie suivie comme à chaque fois, d’une longue coupure de courant dans la zone d’Akpakpa. Les rues de certains quartier du premier arrondissement notamment Avotrou, Yenawa, Agblangandan ont été prises d’assaut par des flaques d’eau. Située au bord de l’océan Atlantique, la ville de Cotonou est caractérisée par un sol dont la nappe phréatique est si peu profonde qu’elle est très vulnérable aux inondations qui provoquent des dégâts considérables.

A partir du mois d’avril jusqu’en juillet, il n’est pas bon de vivre dans certains quartiers de Cotonou. Certaines rues, maisons, écoles et certains hôpitaux sont remplies d’eau empêchant les populations de vaquer à leurs occupations. Avec un budget de moins de 20 milliards de FCFA, la mairie de Cotonou est incapable d’assurer seule les grands travaux dont la ville a besoin. Pourtant, de nombreuses mesures pour sortir Cotonou de l’eau ont été prises depuis plusieurs années sans que cela donne de véritables succès. On se souvient encore des opérations les 3CI entendez Cotonou en campagne contre les inondations initiées par l’ancienne équipe municipale Soglo père et fils. Ces opérations se caractérisaient par des travaux de curage de caniveaux, avant, au moment des pluies puis après de pompage des eaux stagnantes et le réajustement des tranchées afin de faciliter l’écoulement des eaux.

Les efforts successifs menés jusque-là n’ont pas donné suffisamment de résultats positifs parce que certaines compétences et certains moyens sont encore dans le giron de l’État central. Aujourd’hui le maire de la ville Luc Atrokpo et son équipe peuvent compter sur le gouvernement qui a lancé plusieurs projets d’envergure dans la capitale économique. Le dernier en date est le programme d’assainissement pluvial de Cotonou ( PAPC). Le marché a été confié à l’entreprise adjudicataire HNRB le 30 septembre dernier et permettra l’évacuation des eaux de la ville. Financé par la Banque mondiale pour un montant de 264 milliards de FCFA, ce programme sera mis en œuvre pour une période de 4 ans. « Cotonou va rattraper ses 50 ans de retard », déclarait le chantre de l’écocitoyenneté Luc Atrokpo lors d’une rencontre des élus municipaux. Celui qui a promis à ses administrés de grands changements dans la ville au moment de son élection en 2019, a désormais les moyens de mener sa politique de Cotonou, ville verte.