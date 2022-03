Au Bénin, le nom du nouveau commandant du 1er Bataillon des commandos parachutistes est connu. Il s’agit du chef de bataillon Hounwanou Samson Hervé. Il a été nommé par le chef d’Etat-major de l’armée de terre, le Colonel Fructueux Gbaguidi. Inutile de rappeler que le 1er Bataillon des commandos parachutistes est une unité d’élite. Ses membres sont formés pour accomplir les missions les plus dangereuses.

Pour le moment au Bénin « nous sommes les seuls »

Dans un reportage de l’Ortb, l’ancien commandant, Mensah Kèdagni expliquait qu’il « arrive des moments où le chef n’a pas la possibilité de surpasser une crise, de trouver des éléments de solution pour pouvoir se donner la victoire. Il faut des super-hommes. Des gens bien entraînés qui puissent lui donner cette victoire, cette liberté d’action qui va lui permettre d’avoir le dessus. Et pour le moment au Bénin nous sommes les seuls « . Ces hommes surentraînés apprennent à tirer debout, assis, à genoux et couchés. Ils tirent avec toutes les armes.

Le nouveau commandant du 1er Bataillon des commandos parachutistes, était le commandant en second de cette unité d’élite de l’armée de terre béninoise. Pour les exercices de saut opérationnel, on le leur dit: « ta première erreur sera la dernière « . Ils flirtent en permanence avec la mort. A l’heure où le Bénin fait face à la menace terroriste, cette unité d’élite pourrait bien être sollicitée quand il s’agira de mettre hors d’état de nuire ces djihadistes. Leur dernière attaque remonte au mois de février dernier. Neuf personnes ont été tuées dans le parc W. Il y avait parmi elles, des militaires béninois, des écogardes et un instructeur français.