Le transport de tout produit pétrolier par des motos et les petits véhicules de trois (03) ou quatre (04)roues est désormais interdit au Bénin. C’est une décision de la Direction générale des douanes qui vise à éviter les fraudes douanières sur les roues. Reçu sur Radio Bénin le lundi 14 mars 2022, le directeur départemental des douanes du Borgou et de l’Allibori, le Colonel Francis Koto Gbian a expliqué à la population béninoise le bien-fondé de cette interdiction.

«Les produits pétroliers, c’est des produits sensibles. Il faut normalement avoir un agrément qui permet cette activité et ces importations doivent aussi se faire par des moyens de transport appropriés » a déclaré le directeur départemental des douanes du Borgou et de l’Allibori. Les produits pétroliers doivent être désormais transportés sur toute l’étendue du territoire national par «des camions voire même des véhicules de 16 roues ». La raison fondamentale de cette décision de la direction générale des douanes est que ces produits pétroliers doivent être «conditionnés à l’intérieur, bien protégés» et peuvent traverser « les villes sans aucun problème».

Le Colonel Francis Koto Gbian a déclaré que «les motocycles et les véhicules, parfois même c’est des populations qui n’ont rien avoir avec ce commerce qui en pâtissent ». C’est pour cela qu’ il est désormais interdit au Bénin «le transport par des motocycles ou par des petits véhicules de 4 roues de tout produit pétrolier». Dans le cas où les transporteurs de ces produits pétroliers malgré cette interdiction ne respectent pas par cette décision de la douane et «se hasardaient à le faire avec ces moyens de transport, ces produits transportés sont considérés comme perdus ». Les Béninois qui vivent donc de la vente des produits d’essence «frelatée» sont désormais avertis.