Le Parti «Restaurer La Confiance» (RLC) de Irénée Agossa a désormais son récépissé provisoire d’existence légale. C’est le président Irénée Agossa qui a donné l’information ce matin du lundi 21 mars 2022 sur l’émission «Actu matin» de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Ce récépissé provisoire a été obtenu le vendredi 18 mars 2022. Le Parti « RLC» a déposé son dossier en septembre 2021.

Le président du Parti RLC a fait savoir sur la chaîne de télévision de Canal 3 Bénin qu’au sujet des délais pour obtenir le récépissé définitif qu’ «il n’y a pas de problème» et que « la loi fixe 8 jours pour donner le récépissé définitif» dès que les responsables de la nouvelle formation politique ont déposé « les deux exemplaires du journal officiel ». Pour lui, la balle est désormais dans leur camp. C’est pour cela que Irénée Agossa a déclaré que depuis vendredi dernier qu’ils ont eu l’information, les démarches ont déjà commencé au niveau du journal officiel et que toutes les précautions sont prises à leur niveau pour qu’ il n’y ait pas de problèmes.

«En ce qui concerne les comptes prévisionnels, on l’a fait pour les présidentiels donc, on est habitué. On a l’expérience de la chose donc ce n’est pas un problème et nous avons eu environ 3% de l’électorat. Ça fait à peu près 160 mille voix » a déclaré le Président du Parti «Restaurer La Confiance». Les véritables militants RCL, selon son Président, c’est les 160 mille voix qu’ils ont eu «par commune et par circonscription électorale» lors des élections présidentielles d’avril 2021. Désigner donc des candidats pour les législatives du 08 janvier 2023, ce n’est rien pour eux parce qu’ils ont eu à mobiliser «les moyens pour participer aux élections présidentielles».

Le Parti RLC se réclame de l’opposition. Son premier responsable a affirmé qu’ils sont déjà sur le terrain et qu’ils ne vont pas «attendre le récépissé avant de commencer ce travail ». Selon les propos de Irénée Agossa, «plus de 80% de la population béninoise aspirent à ce que l’opposition soit au parlement » et que «de ces 80%, moins de 10% qui sont extrémistes et qui veulent que la tendance Talon change au parlement ». Irénée Agossa a indiqué que la dynamique est du côté des forces de l’opposition.