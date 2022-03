Le Professeur Léon Jossè est le nouveau doyen de la Faculté de Droit et de Sciences Politiques (FADESP) de l’université d’Abomey-Calavi. Il a été nommé en conseil des ministres ce mercredi 02 mars 2022. L’universitaire remplace à ce poste Rock David Gnahoui qui a passé trois ans à la tête de ce département. Léon Jossè est docteur en théorie du droit de l’université de Gand en Belgique.

Enseignant-chercheur à l’UAC

Il est enseignant-chercheur à l’université d’Abomey-Calavi. L’homme poursuit sa carrière dans la spécialité Histoire du droit et des institutions au Conseil Africain et Malgache de l’enseignement supérieur (Cames). Il est l’auteur de plusieurs publications comme : « La transcendance du mariage en Afrique noire: cas du Bénin» , « le contrôle de l’action gouvernementale par le parlement béninois depuis le renouveau démocratique de 1990 » et « la rédaction équivoque du programme de vérification des importations au Bénin ».

En décembre 2021, lors du procès de son collègue Joël Aïvo à la Criet, il avait fait une sortie médiatique pour s’inscrire en faux contre les propos tenus par l’un des avocats du constitutionnaliste. En effet, Me Jacques Bonou, l’avait accusé d’avoir écrit à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) pour nuire à la personnalité du candidat recalé à la présidentielle d’avril 2021.